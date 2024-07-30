Новые правила также предоставляют Роскомнадзору права на удаление "запрещенного" контента. Дополнительно, Россия вводит "Кодекс мигрантов", который требует интеграции мигрантов в культурные и поведенческие нормы страны.

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Какие новые права может получить Путин

Комитет Госдумы России по информационной политике 29 июля утвердил поправки к закону "О связи", которые предоставляют Путину право вводить ограничения на доступ к информации.

Нововведения позволяют диктатору ограничивать информационное пространство "в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Аналитики отмечают, что в случае введения этих поправок в действие, Путин "станет прямым арбитром того, какое поведение и идеалы разрешены или запрещены в российском информационном пространстве".

Что известно о "кодексе мигрантов"

Также Россия начинает связывать свои усилия по подавлению информационного пространства с попытками контролировать поведение мигрантов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 29 июля предложил ввести "Кодекс мигрантов", который обязывает мигрантов интегрироваться в культурные, языковые, правовые и поведенческие нормы страны.

Одобренный комитетом ранее законопроект, который требует деанонимизации каналов социальных медиа с более 10 000 подписчиков содержит положение, ограничивающее мигрантов в покупке более 10 SIM-карт на одного человека.

Для чего Путину такие изменения

В Институте изучения войны считают, что эти изменения направлены на удовлетворение ультранационалистических сообществ, которые поддержали восстание Евгения Пригожина.

Также таким образом будет способствовать Министерству обороны России в принуждении мигрантов к военной службе.

Впрочем, аналитики считают, что борьба с исламским экстремизмом не является основной целью этих нововведений.