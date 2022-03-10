Владимир Путин постоянно "помогает" построить цветущую Украину. Если бы не глава Кремля и его ошибки, то ситуация была бы намного хуже. Такое мнение в эфире 24 канала высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

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Он пояснил, что в 2014 году Путин мог бы не оккупировать Крым и не врываться в Донецкую и Луганскую область. Глава Кремля мог бы просто "залить" Украину российскими деньгами, музыкой, расколоть общество и за 10 – 15 лет наша страна превратилась бы в Беларусь.

Это как прививка. Вдруг организм получает вирус – весь организм начинает бороться с ним. Нам каждый раз Путин дает какой-то иммунитет. Крым был первой "прививкой", Донбасс был второй. Дебальцево, Иловайск – тоже "прививка",

– подчеркнул Пекарь.

По его словам, когда Украине уже "вкололи смертельную дозу", мы уже имели "прививки". Именно поэтому украинское общество выстояло, ведь 8 лет готовилось к тому, что произошло.

"Даже те города, которые недавно считали пророссийскими, массово с голыми руками выходят с украинскими флагами, изгоняя и унижая оккупантов", – добавил он.

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