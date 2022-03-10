Володимир Путін постійно "допомагає" побудувати квітучу Україну. Якби не глава Кремля та його помилки, то ситуація була б набагато гіршою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

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Він пояснив, що у 2014 році Путін міг би не окупувати Крим і не вдиратися в Донецьку і Луганську область. Глава Кремля міг би просто "залити" Україну російськими грошима, музикою, розколоти суспільство і за 10 – 15 років наша держава перетворилася б у Білорусь.

Це як щеплення. Раптом організм отримує вірус – весь організм починає боротися з ним. Нам щоразу Путін дає якийсь імунітет. Крим був першим "щепленням", Донбас був другим. Дебальцеве, Іловайськ – теж "щеплення",

– наголосив Пекар.

За його словами, коли Україні вже "вкололи смертельну дозу", ми вже мали "щеплення". Саме тому українське суспільство вистояло, адже 8 років готувалося до того, що сталося.

"Навіть ті міста, які нещодавно вважали проросійськими, масово голіруч виходять з українськими прапорами, виганяючи та принижуючи окупантів", – додав він.

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