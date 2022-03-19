Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на весенней конференции Консервативной партии. Он напомнил об увеличении количества развертываний НАТО в других частях Европы.
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В своих угрозах Путин четко давал понять, что все мы в опасности,
– сказал министр.
К слову, чиновник начал речь с приветствия посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко. В зале звучали громкие аплодисменты, поэтому Уоллес пошутил: "Приходи еще, Вадим. Я буду получать овации всякий раз, когда ты заходишь в комнату".
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