Как подчеркнули в британском Минобороны, помешали захватчикам масштабы и ярость украинского сопротивления. В итоге все поставленные цели Кремля провалились.

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Британские военные предполагают, что россияне могут начать беспорядочно использовать огневые средства.

Результатом этого может стать рост числа жертв и пострадавших среди гражданского населения, разрушение украинской инфраструктуры и усугубление гуманитарного кризиса.

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В Минобороны Британии заявляли, что российские оккупационные войска, вероятно, уже использовали больше вооружения, чем планировали. Поэтому захватчики начали прибегать к более старому и менее точному оружию. А это значительно увеличивает число жертв гражданских.

Смену тактики прогнозируют и в командовании Воздушных Сил ВСУ. Правда, подробности военные не обнародовали. Известно только о причинах такого шага – это существенно уничтоженный авиационный флот оккупантов (на четверть – самолеты и почти на половину – вертолеты).

Кроме того, о тактике истощения подчеркивал президент Зеленский. По словам украинского лидера, российские военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего кроме этого. Речь идет о жестокой тактике на истощение украинцев и Украины в целом.

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