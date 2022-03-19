Это в новом обращении отметил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что жестокий подход врага играет против него самого, сообщает 24 канал.

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Россия способна только на разрушение: почему это работает против нее

По словам Зеленского, первоначальный план российских военных по захвату нашего государства провалился. Поэтому даже командиры не знают, что еще можно предложить руководству.

Похоже, что их военные командиры не способны предложить своему политическому руководству ничего кроме жестокой и ошибочной тактики на истощение нас, истощение Украины,

– отметил Зеленский.

Президент перечислил несколько десятков преступлений оккупанта, вспомнив постоянные удары по гражданскому населению, по мирным городам, по людям, по детям, использование ракет, авиабомб, обстрелы из "Градов" и "Ураганов".

Но эта тактика их военных только усугубляет ситуацию для российского государства. Приводит к новым и новым разрушительным санкциям,

– говорится в обращении.

Зеленский добавил, что разрушение невоенной инфраструктуры – жилых домов, больниц, школ, церквей только побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции и позволяет объединять для давления на Россию даже такие государства, которые всегда пытались оставаться нейтральными.

Ночное обращение Зеленского от 18 марта: