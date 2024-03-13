Элемент шантажа

В большом интервью Путина пропагандисту Дмитрию Киселеву агрессор заявил, что будет осуществлять ядерные испытания исключительно в ответ на действия США. Самое главное, что хотел Путин донести в интервью – это то, что Россия не собиралась применять тактическое ядерное оружие в 2022 году.

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Тогда, когда россиянам пришлось оставить оккупированный Херсон, не было, мол, даже потребности в применении тактического ядерного оружия. Но вместе с этим элемент шантажа существует в том, что Путин подчеркивает, что Россия технически готова к применению ядерного оружия и может сделать это в любой момент, когда в этом возникнет необходимость.

Вот этот момент "технической готовности" страны, в которой уже много десятилетий не было испытаний ядерного оружия, является главным месседжем, который Путин хотел донести до Запада. Это и есть элемент шантажа.

Относительно переговоров с Украиной об окончании войны Путин не сказал ничего нового. Во-первых, агрессор дает понять, что ему не нужны переговоры именно с Украиной, он хочет говорить с Западом. Россия готова к окончанию войны только на каких-то гарантиях безопасности, которые могут дать США. Но самое главное, что Путин не может объяснить, какими могут быть эти гарантии безопасности. Он не возвращается к известному документу, который российское МИД предложило странам НАТО перед нападением на Украину.

Напомню, что в этом документе имелся в виду не просто отказ НАТО от расширения благодаря бывшим советским республикам, но и вывод новейших вооружений из стран Центральной и Южной Европы, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Это является важным моментом в конфликте России и Запада. Ведь Кремль ставит под сомнение не только суверенитет Украины и бывших советских республик, но и суверенитет стран НАТО и ЕС. Очевидно, что такие условия России никто не примет. Тем более, что за 2 года НАТО не только не уменьшилось, а наоборот расширилось.

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Путин ответил на заявления Макрона

Еще одним условием для переговоров Путин называет так называемое "признание территориальных реалий". Более того, когда Киселев спросил у Путина, есть ли у него надежды, что Одесса войдет в состав России, глава Кремля совсем этого не опроверг. Это свидетельствует о наличии у него планов по оккупации всего Востока и Юга Украины как наименьшей цели для агрессии. Путин вряд ли отказался от этих планов, ведь до сих пор считает, что Украина должна признать оккупированные территории российскими.

Все тезисы о переговорах можно считать условными, потому что они не вносят никаких нарративов, которые можно было бы назвать новыми в высказываниях Путина за последние годы.

Также важным является факт, что Путин был вынужден отвечать на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном присутствии войск НАТО в Украине. Здесь у Путина достаточно простые тезисы:

если в Украине появляются американские войска, то он будет считать это интервенцией против России;

если войска других западных стран – то они не изменят ситуацию на поле боя, и Путин, мол, вообще не понимает, какой в них смысл;

если войска Польши и других соседних стран – они из Украины уже не уйдут, потому что будут "пытаться забрать себе ее территории".

В идее, что Россия готова отдать территории Украины другим государствам, нет ничего нового. Кремль считает, что может распоряжаться чужими территориями. Российское руководство имело планы оккупации большей части Украины, чтобы передать некоторые регионы странам Европы в обмен на их лояльность.

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Это абсолютно маразматическая идея, которая никогда не имела ничего общего с реальностью и ничего общего с планами соседних стран. Они знают, что на этих территориях живет подавляющее большинство украинского населения, и каждая страна, которая бы захотела присоединить такой регион, превратилась бы в государство со значительным украинским национальным меньшинством, что полностью изменило бы ее демографический и политический характер. Но это не то, о чем думает Путин, который провозглашает украинцев россиянами.

Шизофреническое видение Путиным того, как выглядит оккупация соседнего государства, не разделяет ни один здравомыслящий политик в мире.

Если взглянуть на главные тезисы, то больших новостей не было. Путин продолжает жить в собственном сумасшедшем мире, в котором находится уже очень давно.