Президент России Владимир Путин подписал закон о праве бывших президентов получать пожизненное кресло сенатора. Речь идет об участии в верхней палате российского парламента – Совете Федерации.

Путин дал право бывшим президентам стать пожизненными сенаторами

Документ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания РФ" появился на официальном портале правовой информации. Согласно документу, президент после окончания полномочий получает право стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

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Заявление можно подать только один раз в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий. В то же время президент, который ушел с поста до принятия закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу.

Закон также позволяет действующему главе государства назначать сенаторов. Их должно быть не более 30. Но на пожизненное членство могут претендовать лишь 7 (остальные – на 6 лет) и только граждане, имеющие выдающиеся заслуги.

Интересно, что автором новой редакции закона выступил сам Путин. Проект документа он внес на рассмотрение в рамках реализации поправок в Конституцию страны.

Кто из граждан России может получить пожизненную квоту сенаторства

Те, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Которые достигли 30 лет.

Обладающие безупречной репутацией.

Постоянно проживающие в России.

Не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительство или иного такого документа.

В то же время вводятся сроки, по истечению которых можно стать сенатором после снятия судимости:

15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления,

10 лет – за тяжкие преступления,

5 лет – за преступления средней тяжести.

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