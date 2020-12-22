Президент Росії Володимир Путін підписав закон про право колишніх президентів отримувати пожиттєве крісло сенатора. Мовиться про участь у верхній палаті російського парламенту – Раді Федерації.

Путін надав право колишнім президентам стати пожиттєвими сенаторами

Документ "Про порядок формування Ради Федерації Федеральних зборів РФ" з’явився на офіційному порталі правової інформації. Відповідно до документу, президент після закінчення повноважень отримує право стати сенатором і претендувати на довічну квоту.

До речі Путін обнулився, але ще не визначився щодо участі в виборах президента

Заяву можна подати лише один раз протягом 3 місяців з дня припинення повноважень. Водночас президент, який пішов із посади до ухвалення закону, може подати таку заяву протягом 3 місяців з дня набрання законом чинності.

Закон також дозволяє чинному очільнику держави призначати сенаторів. Їх має бути не більше ніж 30. Але на довічне членство можуть претендувати лише 7 (решта – на 6 років) і лише громадяни, які мають видатні заслуги.

Цікаво, що автором нової редакції закону виступив сам Путін. Проєкт документу він вніс на розгляд в межах реалізації поправок до Конституції країни.

Хто з громадян Росії може отримати довічну квоту сенаторства

Які мають видатні заслуги перед країною в сфері державної та громадської діяльності.

Що досягли 30 років.

Що володіють бездоганною репутацією.

Що постійно проживають у Росії.

Які не мають громадянства (підданства) іноземної держави або посвідки на проживання або іншого такого документа.

Водночас запроваджуються терміни, після закінчення яких можна стати сенатором після зняття судимості:

15 років, якщо був судимим за особливо тяжкі злочини,

10 років – за тяжкі злочини,

5 років – за злочини середньої тяжкості.

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