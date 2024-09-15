Сами же россияне признают, его никто не будет покупать, потому что цена на него взлетела почти в четыре раза – до 445 миллионов рублей (ориентировочно 4,87 миллиона долларов). С каждым годом стоимость может увеличиваться на 4%.

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Что не так с производством самолета

И вот нюанс: количество взлетно-посадочных полос для этих самолетов недостаточно, чтобы в дальнейшем принимать "Байкал". Но похоже, Путина это не интересует.

Несмотря на немедленное указание Путина, решить все проблемы с ЛМС-901 "Байкал" в сжатые сроки нереально. Первый вице-премьер-министр страны-агрессора Денис Мантуров заявил, что самолет нужно делать только с двигателем ВК-800СМ, который сертифицируют только в 2025 году.

Старт поставок после сертификации возможен только через 2 года, в 2026-м. Все дальнейшие планы по срокам по "Байкалу" остаются под вопросом.

Путину не впервые хвастаться несуществующими разработками

Российские войска постоянно хвастаются новыми разработками и проектами. Но часто такие идеи заканчиваются фиаско. Достаточно вспомнить о российском танке "Прорыв".