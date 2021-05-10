Владимир Путин присвоил звание героя России командиру полка имени Ахмата Кадырова Замиду Чалаеву. Мужчину подозревают в причастности к нарушению прав человека в Чечне.

В сети о том, что Чалаев получил звание, сообщил Рамзан Кадыров. В то же время, на официальном сайте указ №268, на который ссылается лидер Чечни, пока не опубликовали.

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По словам Кадырова, Чалаев заслужил награду, ведь вроде бы именно его "слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили покончить с последней в Чечне" организованной преступной группой, которую возглавлял Аслан Бютукаев.

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