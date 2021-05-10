Связывают с массовыми казнями: Путин дал звание героя России командиру полка имени Кадырова
Владимир Путин присвоил звание героя России командиру полка имени Ахмата Кадырова Замиду Чалаеву. Мужчину подозревают в причастности к нарушению прав человека в Чечне.
Источник:"Кавказ.Реалии"
В сети о том, что Чалаев получил звание, сообщил Рамзан Кадыров. В то же время, на официальном сайте указ №268, на который ссылается лидер Чечни, пока не опубликовали.
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По словам Кадырова, Чалаев заслужил награду, ведь вроде бы именно его "слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили покончить с последней в Чечне" организованной преступной группой, которую возглавлял Аслан Бютукаев.
Чалаева обвинили в пытках людей
- Полк имени Ахмата Кадырова оказался в эпицентре скандала после истории, которую бывший солдат рассказал российскому СМИ.
- Мужчина признался, что в подвалах полка Кадырова удерживают и пытают десятки людей.
- Кроме того, некоторых нарушителей казнят.
- По словам бойца, только в течение 2017 года в Чечне казнили 27 человек.
- Также Чалаев отличился тем, что принял участие в публичном осужденные молодых людей, которые в сети написали, что мечеть в Шали построили за "недозволенные деньги".
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