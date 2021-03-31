Израиль добавил Чечню в список очень высоких угроз для своего народа. Главным аргументом является наличие там активных террористических группировок.

Израильское контртеррористическое бюро порекомендовало своим гражданам избегать посещений региона. Кроме того, лучше не путешествовать в приграничные территории между Чечней и Грузией.

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Немедленно покиньте этот регион,

– просят в Израиле.

Кроме того, в Израиле подчеркнули, что "чеченский народ борется за независимость Чечни от российского правления".

Ответ Кадырова