Израиль обозначил российскую Чечню как опасный для своих граждан регион: Кадыров возмущен
Израиль добавил Чечню в список очень высоких угроз для своего народа. Главным аргументом является наличие там активных террористических группировок.
Источник:Совет безопасности Израиля
Израильское контртеррористическое бюро порекомендовало своим гражданам избегать посещений региона. Кроме того, лучше не путешествовать в приграничные территории между Чечней и Грузией.
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Немедленно покиньте этот регион,
– просят в Израиле.
Кроме того, в Израиле подчеркнули, что "чеченский народ борется за независимость Чечни от российского правления".
Ответ Кадырова
- Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне якобы уже нет ни одной террористической группировки.
- Кадыров пригласил израильских экспертов приехать в регион и ознакомиться с ситуацией.
- По словам лидера Чечни, израильские силовики могут "выяснить, сколько иностранных граждан у нас погибло за последнее десятилетие от рук террористов".
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