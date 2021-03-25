Атака в Аравийском море: Иран запустил ракету в судно Израиля
Представители Ирана запустили ракету в израильское грузовое судно. Все произошло в Аравийском море.
Источник:The Jerusalem Post
По данным издания, судно принадлежало бизнесмену из Израиля. В частности, он направлялся из Индии в Танзанию.
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Стоит заметить, что ракета попала в судно во время плавания между Индией и Оманом.
Об инциденте уже сообщили службам безопасности Израиля и владельцам компании.
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По данным издания, корабль продолжит свой путь в Индию, где и оценят ущерб, нанесенный его владельцам.
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