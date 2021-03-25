Представители Ирана запустили ракету в израильское грузовое судно. Все произошло в Аравийском море.

По данным издания, судно принадлежало бизнесмену из Израиля. В частности, он направлялся из Индии в Танзанию.

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Стоит заметить, что ракета попала в судно во время плавания между Индией и Оманом.

Об инциденте уже сообщили службам безопасности Израиля и владельцам компании.

Обратите внимание! Иранское контейнерное судно 12 марта было повреждено в результате нападения в Средиземном море. В частности, на грузовой корабль бросили взрывчатку.

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По данным издания, корабль продолжит свой путь в Индию, где и оценят ущерб, нанесенный его владельцам.