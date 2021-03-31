Ізраїль додав Чечню у список дуже високих загроз для свого народу. Головним аргументом є наявність там активних терористичних угрупувань.

Ізраїльське контртерористе бюро порекомендувало своїм громадянам уникати відвідувань регіону. Окрім того, краще не подорожувати у прикордонні території між Чечнею та Грузією. Зауважте Атака в Аравійському морі: Іран запустив ракету в судно Ізраїля Негайно залиште цей регіон,

– просять в Ізраїлі. Окрім того, в Ізраїлі наголосили, що "чеченський народ бореться за незалежність Чечні від російського правління". Відповідь Кадирова Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у Чечні начебто вже немає жодного терористичного угрупування.

Кадиров запросив ізраїльських експертів приїхати у регіон та ознайомитися з ситуацією.

За словами лідера Чечні, їзраїльські силовики можуть "з'ясувати скільки іноземних громадян у нас загинуло за останнє десятиліття від рук терористів".