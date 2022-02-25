"Вдохновенный" Гитлером

Еще накануне американская и британская разведки предупредили Украину, что вторжение России на ее территорию может начаться в ближайшие 48 часов.

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А утром российское телевидение выдало в эфир видеообращение Путина, которое, как позже выяснилось по метаданным, было записано еще 21 февраля. То есть, все готовилось заранее.

Мир – перед угрозой путинского апокалипсиса

Путлогитлер знал, что война неизбежна. При этом Путин войну Украине по факту не объявил, а сказал только, что будет некая "военная операция" на оккупированных территориях Донбасса. Ну и как всегда фашистский геополитик соврал – началась операция по оккупации территории Украины.



Путин повторил преступление Гитлера, напав на Украину утром / Фото Getty Images

В своем обращении Путин дал прозрачный намек Западу – дескать, чтобы тот даже не думал вмешиваться в ситуацию, потому что в противном случае Путин отдаст приказ на некие жесткие меры. Понятно, что это угроза применения ядерного оружия, как и было сказано. Ему надоело гибридничать, и он пошел с козырей, а козырный ядерный туз держит наготове.

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Нация несломленых

Украина, разумеется, тотчас объявила о разрыве дипотношений с Москвой. Появились сообщения о первых пленных россиянах, о сбитых самолетах и вертолетах. В сети появились видео трупов российских солдат. Украина сопротивляется.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и вводят против Россиии санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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