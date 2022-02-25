Единственный путь кровавых диктаторов

Дети лидеров России – для них введены какие-то ограничения. Деньги надо отнимать и эмбарго вводить.

Важно Россию надо стереть с лица земли, а не писать "твиты обеспокоенности"

Нужно делать то, что делалось, когда нужно было остановить Милошевича. Этнические чистки в центре Европы, массовые убийства, агрессивная политика, угроза окружающим государствам. Уничтожение военной машины Милошевича тогда это называлось.

Кремль можно усмирить

И прекращение, естественно, финансирования, эмбарго. Никаких товаров не покупать – то же самое надо делать с Россией сегодня. Это единственный эффективный инструмент – эмбарго, эмбарго на энергоносители.

Выезд – въезд? Ну пусть ездят. Это не страшно. Главное – украденные деньги, конечно. Блокировать надо, как это делалось с Муамаром Каддафи, с Саддамом Хусейном и со многими другими диктаторами.

Деньги эти диагностированы, они вложены в крупные предприятия. Там делать ничего не надо, просто объявить, что вот эта часть крупных компаний, часть акций, – ее нельзя ни покупать, ни продавать, передавать. Заморозить и эмбарго.



Те санкции, которые сейчас ввел Запад, не пугают Кремль / Фото "Факты ICTV"

Актуально Россияне рвутся в столицу Украины по разным направлениям

Замиривание убийцы

У меня такое впечатление, что они заранее согласовывали возможные санкции. Когда директор ЦРУ в ноябре летал в Россию и встречался с Путиным, с Патрушевым. Во всяком случае, Путин проговорился про то, что они готовились к санкциям. И было понятно, какого рода санкции будут введены.

Вот это – санкции несерьезные. Но, с другой стороны, эта тенденция – тенденция имитации борьбы с российским авторитарным режимом, с российской агрессией, с российской опасностью.

Самое главное, что надо в этом случае делать, – защищать Украину. Но вот это не делается. Более того, на это накладываются запреты и ограничения. И Великобритании с ее противотанковыми снарядами приходится самолетами доставлять в Украину. Потому что Германия, Брюссель возражают.

Это очень опасная ситуация. Игра, которую ведет сегодня Белый дом, может закончиться печально.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и вводят против Россиии санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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