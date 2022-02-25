Єдиний шлях кривавих диктаторів

Діти лідерів Росії – для них запроваджено якісь обмеження. Гроші треба забирати і ембарго вводити.

Важливо Росію треба стерти з лиця землі, а не писати "твіти занепокоєння"

Потрібно робити те, що робилося, коли треба було зупинити Мілошевича. Етнічні чистки у центрі Європи, масові вбивства, агресивна політика, загроза навколишнім державам. Знищення військової машини Мілошевича тоді це називалося.

Кремль можна приборкати

І припинення, звісно, ​​фінансування, ембарго. Жодних товарів не купувати – те саме треба робити з Росією сьогодні. Це єдиний ефективний інструмент – ембарго, ембарго на енергоносії.

Виїзд – в'їзд? Ну, нехай їздять. Це не страшно. Головне – вкрадені гроші, звісно. Блокувати треба, як це робилося з Муамаром Каддафі, із Саддамом Хусейном та з багатьма іншими диктаторами.

Ці гроші діагностовані, вони вкладені у великі підприємства. Там робити нічого не треба, просто оголосити, що ця частина великих компаній, частина акцій, – її не можна ні купувати, ні продавати, передавати. Заморозити та ембарго.



Ті санкції, які наразі ввів Захід, не лякають Кремль / Фото "Факти ICTV"

Актуально Росіяни рвуться до столиці України з різних напрямків

Замирення вбивці

У мене таке враження, що вони наперед узгоджували можливі санкції. Коли директор ЦРУ у листопаді літав у Росію та зустрічався з Путіним, з Патрушевим. Принаймні Путін проговорився про те, що вони готувалися до санкцій. І було зрозуміло, які санкції будуть введені.

Ось це санкції несерйозні. Ця тенденція – тенденція імітації боротьби з російським авторитарним режимом, з російською агресією, з російською небезпекою.

Найголовніше, що треба в цьому випадку робити – захищати Україну. Але це не робиться. Більше того, на це накладаються заборони та обмеження. І Великій Британії з її протитанковими снарядами доводиться літаками доставляти в Україну. Тому що Німеччина, Брюссель заперечують.

Це надзвичайно небезпечна ситуація. Гра, яку веде сьогодні Білий дім, може закінчитись сумно.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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