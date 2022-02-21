Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він наголосив, що Україні потрібно діяти.

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"Мюнхенська конференція точно була спробою чогось досягти, але Путін ж її проігнорував. Це означає, на мій погляд, що Путін для себе вже вирішив воювати", – заявив Фейгін.

Правозахисник зауважив, що зараз питання не про те, щоб попередити війну. Мовиться вже про те, як протидіяти війні, яка триває.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Фейгін: Зеленському потрібно діяти

Російський правозахисник вважає, що промову Зеленського, найімовірніше, спеціально готували з радикальним настроєм. Це добре, однак президенту України потрібно переходити до реалізації.

Треба переконати західних лідерів, що не треба залишати Україну саму. Україна захищає те, що завтра може стати загрозою для Польщі чи країн Балтії,

– зазначив Фейгін.