Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что президент России полагал, что украинцы будут приветствовать российские войска на своей земле.

Важно В Ирландии поддержка вступления в НАТО выросла до рекордного уровня после нападения России на Украину

Однако, по его словам, украинский народ сорвал планы Путина, используя имеющиеся средства для сопротивления российскому оккупанту.

Фактически вся Украина срослась как нация,

– сообщил Олаф Шольц.

По его мнению, действия Путина также привели к тому, чтобы НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.

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