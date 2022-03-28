Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що президент Росії думав, що українці вітатимуть російські війська на своїй землі.

Важливо В Ірландії підтримка вступу в НАТО зросла до рекордного рівня після нападу Росії на Україну

Проте, за його словами, український народ зірвав плани Путіна, використовуючи наявні засоби для опору російському окупанту.

Фактично вся Україна зрослася як нація,

– повідомив Олаф Шольц.

На його думку, дії Путіна також сприяли тому, щоб НАТО посилила захист східного флангу Альянсу.

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