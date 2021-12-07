Инициатором флешмоба стал украинский политик и общественный деятель Андрей Левус. Он подчеркнул, что никто не заставит Украину принять ультиматум Кремля.

Заметьте, Байден созвонился с европейскими лидерами перед разговором с Путиным

Украинцы будут сопротивляться российским оккупантам. Путин, добро пожаловать в ад,

– заявил Левус.

Заметьте! Украинцы публикуют свои фото в соцсетях с тегами #УкраїнціЧинитимутьОпір #UkrainiansWillResist #Putin #Biden. По состоянию на 6 декабря хэштег #UkrainiansWillResist вышел на первое место в трендах твиттера.

Кто присоединился к флешмобу

Владимир Омелян

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "мира" на условиях России не будет. Украинцы будут сопротивляться российским оккупантам.

Андрей Антоненко

Присоединился к флешмобу и музыкант Андрей Антоненко.

Виктор Таран

Политолог Виктор Таран принял участие во флешмобе.

Украинцы присоединяются к флэшмобу

Беседа Байдена и Путина

Беседа Байдена и Путина состоится во вторник, 7 декабря, по защищенной линии видеосвязи.

В Кремле подчеркнули, что совместного заявления по результатам разговора не последует. В то же время, первыми кадрами переговоров в сети поделятся.

Впоследствии Байден поговорит также с украинским лидером Владимиром Зеленским. Точную дату разговора пока не обнародовали.

Как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите видео