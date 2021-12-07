Инициатором флешмоба стал украинский политик и общественный деятель Андрей Левус. Он подчеркнул, что никто не заставит Украину принять ультиматум Кремля.
Заметьте, Байден созвонился с европейскими лидерами перед разговором с Путиным
Украинцы будут сопротивляться российским оккупантам. Путин, добро пожаловать в ад,
– заявил Левус.
Кто присоединился к флешмобу
Владимир Омелян
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "мира" на условиях России не будет. Украинцы будут сопротивляться российским оккупантам.
Андрей Антоненко
Присоединился к флешмобу и музыкант Андрей Антоненко.
Виктор Таран
Политолог Виктор Таран принял участие во флешмобе.
Украинцы присоединяются к флэшмобу
Беседа Байдена и Путина
- Беседа Байдена и Путина состоится во вторник, 7 декабря, по защищенной линии видеосвязи.
- В Кремле подчеркнули, что совместного заявления по результатам разговора не последует. В то же время, первыми кадрами переговоров в сети поделятся.
- Впоследствии Байден поговорит также с украинским лидером Владимиром Зеленским. Точную дату разговора пока не обнародовали.
Как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите видео