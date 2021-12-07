Ініціатором флешмобу став український політик та громадський діяч Андрій Левус. Він наголосив, що ніхто не змусить Україну прийняти ультиматум Кремля.
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Українці чинитимуть опір російським окупантам. Путін, ласкаво просимо в пекло,
– заявив Левус.
Хто долучився до Флешмобу
Володимир Омелян
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "миру" на умовах Росії не буде. Українці чинитимуть опір російським окупантам.
Андрій Антоненко
Долучився до флешмобу й музикант Андрій Антоненко.
Віктор Таран
Політолог Віктор Таран взяв участь у флешмобі.
Українці долучаються до флешмобу
Розмова Байдена і Путіна
- Розмова Байдена та Путіна відбудеться у вівторок, 7 грудня, по захищеній лінії відеозв'язку.
- У Кремлі наголосили, що спільної заяви за результатами розмови не буде. Водночас першими кадрами переговорів у мережі поділяться.
- Згодом Байден поговорить також з українським лідером Володимиром Зеленським. Точної дати розмови наразі не оприлюднили.
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