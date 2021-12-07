Ініціатором флешмобу став український політик та громадський діяч Андрій Левус. Він наголосив, що ніхто не змусить Україну прийняти ультиматум Кремля.

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Українці чинитимуть опір російським окупантам. Путін, ласкаво просимо в пекло,

– заявив Левус.

Зауважте! Українці публікують свої фото у соцмережах з тегами #УкраїнціЧинитимутьОпір #UkrainiansWillResist #Putin #Biden. Станом на 6 грудня хештег #UkrainiansWillResist вийшов на перше місце у трендах твітеру.

Хто долучився до Флешмобу

Володимир Омелян

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "миру" на умовах Росії не буде. Українці чинитимуть опір російським окупантам.

Андрій Антоненко

Долучився до флешмобу й музикант Андрій Антоненко.

Віктор Таран

Політолог Віктор Таран взяв участь у флешмобі.

Українці долучаються до флешмобу

Розмова Байдена і Путіна

Розмова Байдена та Путіна відбудеться у вівторок, 7 грудня, по захищеній лінії відеозв'язку.

У Кремлі наголосили, що спільної заяви за результатами розмови не буде. Водночас першими кадрами переговорів у мережі поділяться.

Згодом Байден поговорить також з українським лідером Володимиром Зеленським. Точної дати розмови наразі не оприлюднили.

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