В интервью премьер-министр Косово Альбин Курти подчеркнул, что Россия "четко" совершает военные преступления в Украине. Так что за это должен отвечать не только каждый военный, но и главнокомандующий страны Владимир Путин.

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Путин должен предстать перед трибуналом

Курти подчеркнул, что ужасающие преступления на востоке Украины, которые наблюдает весь мир – военные преступления. Но следователям необходимо доказать преступления против человечности и геноцид в стране.

Я считаю, что Кремль задействовал всю эту военную машину для совершения этих преступлений против безоружных гражданских,

– добавил он.

Поэтому, по мнению премьера, Владимир Путин должен предстать перед Международным трибуналом.

Также, подчеркнул премьер-министр, в Косово укрепляют свой оборонный бюджет. Правительство страны готовится к возможности вмешательства России или распространения конфликта на Западных Балканах.