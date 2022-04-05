Как отметил генеральный секретарь ООН, необходимо провести расследование. Оно должно быть независимым и привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления в Буче.
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В ООН шокированы увиденным в Буче
Так, фотографии погибших мирных жителей на улицах Бучи, а также массовые захоронения шокировали и привели в шок представителей ООН.
Я глубоко поражен фотографиями мирных жителей, убитых в Буче, Украина. Чрезвычайно важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответственности,
– Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН.
- Владимир Зеленский заявил, что российской стороне придется ответить за все страдания, которые она принесла в Украину.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что зверские убийства в Буче выходят за пределы обычной квалификации.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что весь мир после увиденного в Буче не имеет права отказываться от санкций против России.
- Глава МИД Канады подчеркнула, что России убийства в Буче не пройдут безнаказанно.
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