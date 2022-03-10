Соответствующее сообщение Шерман опубликовала в твиттер. Она еще раз призвала Путина остановиться.

Важно Авиабомба на роддом – это геноцид украинцев, – Зеленский

Заместитель госсекретаря США призвала Путина остановиться

нНапуганная , возмущенная и в разбитом сердце сообщениями о том, что российский авиаудар разрушил роддом и детский госпиталь в Мариуполе. Сколько разрушений принесет бессмысленная война выбора Путина для народа Украины?

– заявила Шерман.

Добавила, что Путин должен прекратить эти отвратительные действия сейчас.