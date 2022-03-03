Об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальных сетях вечером 3 марта.

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Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас. Он ошибался,

– сказал Джо Байден.

Президент США отметил, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя европейских союзников Соединенных Штатов. По его словам, мир противостоял российской лжи правдой и теперь привлекает Путина к ответственности.

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Текст публикации Джо Байдена: