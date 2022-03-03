Об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальных сетях вечером 3 марта.
Читайте также Мы – народ, который за неделю сломал многолетний план врага, – Зеленский
Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас. Он ошибался,
– сказал Джо Байден.
Президент США отметил, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя европейских союзников Соединенных Штатов. По его словам, мир противостоял российской лжи правдой и теперь привлекает Путина к ответственности.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Текст публикации Джо Байдена:
Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, и он думал, что может разделить нас дома. Он ошибался.
Я потратил бесчисленное количество часов, объединяя наших европейских союзников. Мы противостояли русской лжи правдой. И сейчас свободный мир привлекает его к ответственности.