Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах ввечері 3 березня.

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Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас. Він помилявся,

– сказав Джо Байден.

Президент США зазначив, що витратив незліченну кількість годин, об'єднуючи європейських союзників Сполучених Штатів. З його слів, світ протистояв російській брехні правдою і тепер притягує Путіна до відповідальності.

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Текст публікації Джо Байдена:

Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся.



Я витратив незліченну кількість годин, об'єднуючи наших європейських союзників. Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності.