Об этом Клинтон заявил в Нью-Йорке во время беседы с главой инвестиционного фонда Carlyle Group. Он вспомнил свой разговор с Путиным об Украине 12 лет назад в Давосе. Тогда Путин занимал должность премьера.

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Путин не соглашался с Будапештским меморандумом

За 3 года до аннексии Крыма Путин сказал Клинтону, что он не согласен с договоренностью, которую тот достиг с его предшественником Борисом Ельциным. Речь идет о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, в котором США, Россия и другие страны гарантируют территориальную целостность Украины в обмен на вывоз ядерного оружия с ее территории.

Он сказал: "я не согласен с этим, не поддерживаю это и с этим не связан". И в этот день я понял, что (вторжение в Украину) – только вопрос времени,

– сказал Клинтон.

Потому экс-президент США призвал увеличить поддержку Украины сейчас.

Кстати, ранее Клинтон не рассказывал о том, что Путин на встрече с ним выступал с такими заявлениями. Он не указывал и контекст, в котором диктатор высказывался о Будапештском меморандуме.