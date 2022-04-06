Делирий первых дней ("Киев возьмут за три дня") сменился не менее фантастической верой в то, что война закончится как-то быстро по другим причинам. И зря – наоборот, нужно из делирия выходить и что-то делать.
Читайте Путин допустил роковую ошибку
Что задумал Путин
Путин и его окружение собираются совершить еще одну ошибку – не менее глупую и не менее трагическую, чем пять недель назад. Вместо того чтобы срочно начать серьезные переговоры и отвести, еще до полноценных договоренностей, российские войска на позиции на 23 февраля, они, судя по всему, собираются устроить еще наступление.
На этот раз в Восточной Украине – с планом отвоевать всю левобережную Украину или хотя бы весь Донбасс, в дополнение к "южному коридору".
Надо ли говорить, что этот новый план опирается на столь же непрофессиональный анализ и на столь же шапкозакидательские расчеты, как и предыдущий, провалившийся. Украинская армия сейчас лучше вооружена и больше по размеру, чем в начале войны, в отличие от российской, которая, наоборот, меньше, чем была, и вооружена хуже.
Важно У Путина из глаза торчит огромное бревно
Россия – в сложном положении
Экономические санкции уже поставили Россию в очень сложное положение – инфляция за время войны составила 9 – 10%, казалось бы, немного, но это, вообще-то, огромная цифра. К замораживанию валютных вкладов сейчас добавляется контроль над ценами, который приведет к дефициту даже базовых товаров уже в этом году.
Путин готовит новое наступление / Фото Getty Images
Конечно, снижение госрасходов и спад потребления в 10% граждане перенесут, но за этим безрадостным годом последует еще один такой же, и еще – и это если война будет "успешной". В результате второго наступления может сложиться ситуация, в которой и перемирие придется заключать на украинских условиях, и санкции не будут отменены. Об отмене санкций нужно договариваться сейчас.
Между тем у Путина нет никакого опыта успешных компромиссов и уступок. Все двадцать лет, оказываясь в сложной ситуации, он "удваивал ставки", усиливал репрессии, еще больше двигался по тому пути, который уже завёл его в тупик. И сейчас понятно, что Путин оставит Россию в куда более тяжелом и плохом положении, чем "принял" от Ельцина в 1999 году.
А если дать ему еще раз "удвоить ставки", может и вообще развалить Россию на части. От того, что президент не понимает сложности военной и экономической ситуации и неадекватно оценивает последствия, стране не легче, а сложнее.
Во-первых, можно совершенно четко сказать, – "Я против войны. Важнейшей задачей российского правительства сейчас является заключение перемирия и вывод войск с территории Украины." За это не арестуют и не посадят в тюрьму – не надо выдумывать. Уволят, да, возможно, и очень возможно, – но это будет правильный поступок, и для страны, и для себя.
В первые дни войны у меня был странный спор с высокопоставленным госчиновником, который нападение на Украину совершенно не одобрял. Но почему-то в голове у него засела мысль, что если он выскажется против войны, то перед этим нужно подать в отставку.
Мысль, на мой взгляд, совершенно ложная – и министр, и топ-менеджер госкомпании – это НЕ крепостные президента и НЕ его телохранители. Их присяга, их долг – стране. Если они считают, что война наносит вред, это и профессионально, и патриотично сказать, что война наносит вред.
Но никого, конечно, не арестуют, если он подаст заявление о том, что ушел по собственному желанию, хочет подлечить здоровье или просто отдохнуть. В России, конечно, полно элементов тоталитаризма, но уволиться с работы по-прежнему можно. И это нужно сделать.
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