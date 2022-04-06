Делирий первых дней ("Киев возьмут за три дня") сменился не менее фантастической верой в то, что война закончится как-то быстро по другим причинам. И зря – наоборот, нужно из делирия выходить и что-то делать.

Читайте Путін допустився фатальної помилки

Що задумав Путін

Путін та його оточення збираються припуститися ще однієї помилки – не менш дурної і не менш трагічної, ніж п'ять тижнів тому. Замість терміново розпочати серйозні переговори і відвести, ще до повноцінних домовленостей, російські війська на позиції станом на 23 лютого, вони, зважаючи на все, збираються влаштувати ще наступ.

Цього разу у Східній Україні – з планом відвоювати всю лівобережну Україну чи хоча б увесь Донбас, на додачу до "південного коридору".

Чи треба говорити, що цей новий план спирається на такий же непрофесійний аналіз і на такі ж шапкозакидальні розрахунки, як і попередній, що провалився. Українська армія зараз краще озброєна і більша за розміром, ніж на початку війни, на відміну від російської, яка, навпаки, менша, ніж була, і озброєна гірше.

Через те, що війна триває, українська армія зараз отримує озброєння, яке раніше не постачалося – тепер уже не лише оборонне, а російській доводиться використовувати ненавчених новобранців та найманців. Нарешті, ідіотське припущення, що російські війська зустрічатимуть як визволителів, з квітами та ключами від мерії, стало за місяць, тільки ще більш ідіотським.

Важливо У Путіна з ока стирчить величезна колода

Росія – у складному становищі

Економічні санкції вже поставили Росію в дуже складне становище – інфляція за час війни склала 9 – 10%, здавалося б, небагато, але це, взагалі-то, величезна цифра. До заморожування валютних вкладів зараз додається контроль за цінами, що призведе до дефіциту навіть базових товарів уже цього року.

Путін готує новий наступ / Фото Getty Images

Звичайно, зниження держвидатків та спад споживання в 10% громадяни перенесуть, але за цим безрадісним роком піде ще один такий самий, і ще – і це якщо війна буде "успішною". Внаслідок другого наступу може скластися ситуація, в якій і перемир'я доведеться укладати на українських умовах, і санкції не буде скасовано. Про скасовання санкцій потрібно домовлятися зараз.

Тим часом у Путіна немає жодного досвіду успішних компромісів та поступок. Всі двадцять років, опиняючись у складній ситуації, він "подвоював ставки", посилював репресії, ще більше рухався тим шляхом, який уже завів його в глухий кут. І зараз зрозуміло, що Путін залишить Росію в значно тяжчому і гіршому становищі, ніж "прийняв" від Єльцина 1999 року.

А якщо дати йому ще раз "подвоїти ставки", може взагалі розвалити Росію на частини. Від того, що президент не розуміє складності військової та економічної ситуації та неадекватно оцінює наслідки, країні не легше, а складніше.

Що може зробити міністр чи топменеджер, якщо він любить Росію та ясно дивиться на найближчі перспективи? Як говорив Альберт Хіршман, є два шляхи – "голос" та "вихід".

По-перше, можна абсолютно чітко сказати, – "Я проти війни. Найважливішим завданням російського уряду зараз є укладання перемир'я та виведення військ з території України". За це не заарештують і не ув'язнять – не треба вигадувати. Звільнять, так, можливо, і дуже можливо, але це буде правильний вчинок і для країни, і для себе.

У перші дні війни я мав дивну суперечку з високопоставленим держчиновником, який напад на Україну зовсім не схвалював. Але чомусь у голові в нього засіла думка, що якщо він висловиться проти війни, то перед цим треба подати у відставку.

Думка, на мою думку, абсолютно помилкова – і міністр, і топменеджер держкомпанії – це не кріпаки президента і не його охоронці. Їхня присяга, їхній борг – країні. Якщо вони вважають, що війна завдає шкоди, це професійно, і патріотично сказати, що війна завдає шкоди.

Однак якщо не хочеться говорити – чи боязно, чи немає досвіду публічних висловлювань, можна просто звільнитися. У мене є знайомі у Москві, які бояться, що їх заарештують на кордоні; є знайомі топменеджери, яким погрожували, що їх заарештують на кордоні.

Але нікого, звичайно, не заарештують, якщо він подасть заяву про те, що пішов за власним бажанням, хоче підлікувати здоров'я чи просто відпочити. У Росії, звичайно, повно елементів тоталітаризму, але звільнитися з роботи, як і раніше, можна. І це треба зробити.

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