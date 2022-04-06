А з іншого боку – добро. Російські війська, спадкоємці Великої перемоги. Вони йдуть звільняти Київ, Харків та Одесу, прямо як наші діди у 1943 році.

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"Нацики" – в Росії

Якщо ви запитаєте типового глядача російського ТБ, що зараз відбувається, він приблизно такими словами все пояснить.

Зрозуміло, що ця аргументація не витримує критики. Жодна націоналістична партія України не представлена у парламенті та уряді. Президент Зеленський не приховує свого єврейського походження, тому називати його спадкоємцем ідей Гітлера просто безглуздо.

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Колода в оці Путіна

А ось у самого Путіна з ока стирчить величезна колода. Поки він прикрашає фасад Кремля антифашистськими гаслами, на задньому дворі зібралася ціла купа нацистського лайна вітчизняного виробництва.

"Нацики" давно вже вбудовані в нашу політичну систему. Вони обіймають високі посади. Мають парламентську трибуну. Отримують із рук президента державні нагороди. Та й сам Володимир Путін проводить відверто націоналістичну політику.

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