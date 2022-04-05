Для Білорусі Україна є другим бізнес-партнером після Росії. Але цей лицемірний товариш продовжував посміхатися, викачувати гроші та нікому про війну не повідомляв.

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Думки Лукашенка

Він розраховував, що непереможна російська армія зайде в Україну, всі затремтять, здадуться, а Лукашенко зайде разом з русаками і щось тут помародерить. Якийсь морський порт, про який він давно мріяв, собі забере чи ще щось.

А тут виявилося, що увійшли ці бурятські танкісти, а їх тут ніхто не радий бачити, з хлібом-сіллю не зустрічають, а, навпаки, б'ють із різного калібру. А хто не має калібру, той з вилами бігає.

І приходить протверезіння, адже добре брати участь на боці явного фаворита, тоді ти можеш сміливо забігти і запитати: "хто тут проти нас з Володею?". А коли Володя програє, вже не хочеться зізнаватись, що ти з ним.

Він паскудний (Лукашенко – 24 канал), але дуже інтуїтивний. У селянського мужика є інтуїція, яка недоступна для інтелігента. Інтелігент думатиме, перебиратиме варіанти, а цей просто тваринним розумом відчуває, що робити.

Лукашенко знає, що Росія не переможе Україну / Фото Getty Images

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Лукашенко знає, що Путін програє

По-перше, Лукашенко бачить, що Росія не виграє.

По-друге, він бачить, що його війська не готові.

По-третє, він підозрює, що якщо він зажене свої війська воювати проти України, вони потім просто перейдуть воювати на бік України, а потім ще можуть прийти і до нього. Тому я не знаю, що його має підштовхнути, Путін використав уже всі можливі варіанти.

Лукашенко у Білорусі як намісник. Щось йому дають робити, але, наприклад, те, що відбувається у військовій сфері, йому не довіряють. З початком цих навчань, після яких Росія ввела війська в Україну, генштаб Білорусі почав обурюватися через те, що вони взагалі не знали про це.

Білоруський генштаб виступав у ролі статистів або дізнавався про все з преси взагалі. Те саме з небом – у Мінську ще Лукашенко може чимось розпоряджатися, що й куди літає, а все, що на південь – повністю контролює Росія. Білоруси лише як співучасники – снаряди підвозять і бензин.

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