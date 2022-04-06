Найбільший платіж 552,4 мільйона доларів основної суми по облігаціях + платіж на суму 84 мільйони доларів Росія мала виплатити в понеділок.

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І тепер уряд Росії стоїть перед непростим вибором:

Погасити борг з частини "подушки", яка не заморожена, але яку вони зараз активно проїдають. Тоді менше грошей залишиться на війну проти України, штучне підтримання курсу рубля, обіцяні мільярди нових соціальних виплат і підтримки бізнесу та погашення внутрішніх боргів.

Не погашати борг чи погасити його в рублях. Тоді через 30 днів на Росію чекає дефолт.

З довгострокових наслідків дефолту: Росія не буде учасником міжнародних фінансових ринків до того моменту, доки не погасить всі свої борги та не закриє судові процеси.

2. "На Росії".

"Подушка" Росії складала 640 мільярдів доларів. Путін був впевнений, що її санкції не торкнуться. Й це дозволить Росії пережити турбулентність через окупацію України. Це була однією з фатальних його помилок. Україна не підкорилася, а майже 2/3 подушки – заморозили санкції.

Тепер Росія вимушена "проїдати" те, що залишилося від "подушки" та нові надходження.

Здебільшого вони від продажу енергоресурсів, який з кожним днем стає все складнішим.

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3. Енергоресурси.

В березні Росія отримала лише 38% від запланованих доходів з продажу енергоресурсів. Нафтосховища Росії переповнені. Одна за одною приватні компанії та цілі країни відмовляються від купівлі російської нафти та газу. Порти відмовляються перевалювати нафту, а страховики – страхувати.

За п'ять днів квітня видобуток нафти та газового конденсату Росією скоротився на 4%. Але досі є країни, які купують російські енергоресурси та навіть збільшили обсяги. Перш за все це Індія, яка за весь 2021 рік імпортувала 16 мільйонів барелів, а за три місяці 2022 – вже 13 мільйонів.

До переліку країн, які все ще купують російську нафту і газ та не скорочують обсяги, також належать Китай, Угорщина, Індонезія. Німеччина, Італія та ще кілька західних країн – або скорочують поставки або планують це зробити найближчим часом до повної відмови.

4. Ембарго або мито.

Для того, аби не занурити країни, що найбільш залежні від російських енергоресурсів, у важку економічну кризу та громадські протести, що можуть підпалюватися Росією для зміни влади на прокремлівську, розглядається питання введення високих ввізних мит на російські енергоресурси.

Це з одного боку мотивуватиме країни від них відмовлятися. З іншого – ці кошти можуть перераховуватися для підтримки України у цій війні. Країни, що бодай теоретично сьогодні можуть покрити російську нафту та газ поставками з інших джерел будуть запроваджувати ембарго.

Такі країни як Німеччина, наприклад, не мають логістичних можливостей для отримання ресурсів з інших джерел. Вони почали будувати термінали, але це – роки. Як один з кроків німці вчора забрали повністю собі в управління всі газпромівські активи на території Німеччини. Триває процедура зміни керівництва. Й тепер чекаємо, як відреагує на це Москва.

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Плюс, все залежить ще й від того:

Чи дозволить опозиція США послабити санкції на режим Мадуро, щоб венесуельска нафта вийшла на ринок?

Чи підтримають країни Перської затоки та Ізраїль ядерну угоду з Іраном, що дозволить іранській нафті вийти на ринок?

Чи збільшать таки країни ОПЕК: ОАЕ та Саудівська Аравія видобуток?

І ще багато викликів на різних континентах.

Енергетична дипломатія сьогодні один з найактивніших напрямків. І враховуючи ту кількість зусиль, яка в неї вкладається, переконана, результати будуть.

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