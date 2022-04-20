Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью. Секретарь СНБО подчеркнул, что планы Владимира Путина достаточно просты и неизменны. Речь идет об уничтожении нашего государства, нации, а также оккупации Украины.

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Кадыров лично получил поручение от Путина

Во время посещения Владимира Путина 3 февраля Рамзан Кадыров получил личное указание ликвидировать Владимира Зеленского.

На этой встрече был согласован план по ликвидации нашего президента напрямую. И Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает,

– подчеркнул Данилов.

Украинская разведка следила за действиями Кадырова и его бойцов. 26 февраля на территорию нашей страны вошли три группы. Они ожидали зеленого света, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу.

За вражескими группами не только следили, но и обезвреживали. Да, одну из них украинские военные уничтожили. После этого две другие покинули территорию Украины. Сейчас известно, что одна на территории Донецкой области, а другая – непосредственно в Мариуполе. Но ни один из них не идет в первых рядах, а в третьем – четвертом, где им практически ничего не угрожает.

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