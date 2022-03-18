Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что в подобных диалогах потребуются компромиссы. Но по сей день в СМИ обсуждают черновик договоренностей.

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Путин проигрывает информационно, – Денисенко

"Путин не собирается в ближайшие неделю – две идти на переговоры", – предположил Вадим Денисенко.

По мнению советника главы МВД, в очередной речи Путин в очередной раз начнет заявлять, что он "за мир", но повторит свой нарратив о "фашистах" и всей чепухе, которую несет его пропаганда.

К сожалению, сейчас мы говорим о "переговорах о переговорах", а не о переговорах по каким-то конкретным и четким позициям,

– заявил Вадим Денисенко.

Он считает, что даже Путин уже понял, что проигрывает информационно и не добивается серьезных успехов.

Обратите внимание, что американские СМИ представили возможные условия перемирия между Украиной и Россией. Однако советник президента Украины Михаил Подоляк заявил – опубликовали исключительно российские условия мира.