Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він зазначив, що у подібних діалогах потрібні будуть компроміси. Але станом на зараз у ЗМІ обговорюють чернетку домовленостей.

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Путін програє інформаційно, – Денисенко

"Путін не збирається у найближчі тиждень – два йти на переговори", – припустив Вадим Денисенко.

На думку радника глави МВС, у черговій промові Путін вкотре почне заявляти, що він "за мир", але повторить свій наратив про "фашистів" та всю нісенітницю, яку несе його пропаганда.

На жаль, зараз ми говоримо про "переговори про переговори", а не про перемовини щодо якихось конкретних та чітких позицій,

– заявив Вадим Денисенко.

Він вважає, що навіть Путін вже зрозумів, що програє інформаційно і не досягає серйозних успіхів.

Зауважте, що американські ЗМІ представили можливі умови перемир'я між Україною та Росією. Проте радник президента України Михайло Подоляк заявив – опублікували виключно російські умови миру.

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