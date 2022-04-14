Перехват, раскрывающий планы российского командования по войне в Украине, получили в рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, с участием Национальной полиции Украины.

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Разведка обнародовала очередной перехват разговора оккупантов

Мобилизированный российский военнослужащий Олег Карасев рассказал своей жене о том, какие указания получили оккупанты.

Путин сказал, если до 10 мая ни**я не сделаем, то все с землей ровнять,

– отметил захватчик.

Он добавил, что вражеские военные имеют распоряжение. Они будут пытаться "освободить" Рубежное, а Лисичанск и Северодонецк – нет. Эти населенные пункты враги сравнивают с землей.

"Наши контрактники ни**я продвинуться не могут. А они х**чат, позасели так (ВСУ – 24 канал), что каждый день из танков п**дуем со всей х**ни, а им по**й. Наших стреляют каждый день", – рассказал оккупант.

В ГУР отметили, что этот разговор подтверждает, что Россия целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов. Преступления против мирного населения оккупанты совершают по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны-террористки, в частности Путина.

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