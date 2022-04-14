Перехоплення, яке розкриває плани російського командування щодо війни в Україні, отримали у межах роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України.

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Розвідка оприлюднила чергове перехоплення розмови окупантів

Мобілізований російський військовослужбовець Олег Карасьов розповів своїй дружині про те, які вказівки отримали окупанти.

Путін сказав, якщо до 10 травня ні**я не зробимо, то все із землею рівняти,

– зазначив загарбник.

Він додав, що ворожі військові мають розпорядження. Вони намагатимуться "звільнити" Рубіжне, а Лисичанськ та Сєвєродонецьк – ні. Ці населені пункти вороги зрівнюють із землею.

"Наші контрактники ні**я просунутися не можуть. А вони х**чать, позасідали так (ЗСУ – 24 канал), що кожен день з танків п**дуємо зі всієї х**ні, а їм по**й. Наших стріляють кожного дня", – розповів окупант.

У ГУР зауважили, що ця розмова підтверджує, що Росія цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст. Злочини проти мирного населення окупанти вчиняють за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни-терористки, зокрема Путіна.

Путін сказав рівняти все із землею: відео

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