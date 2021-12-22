Любые военные маневры воспринимаются как часть угрозы войны. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.
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По его словам, сейчас ситуация довольно сложная: больше политическая, чем только милитаристская. Это осознанная плановая, хорошо подготовленная попытка Владимира Путина достичь пересмотра геополитических принципов мира.
Попытка вернуть Ялту
Фактически это, по мнению Шлосберга, попытка вернуться в Ялту – когда руководители великих держав уже понимали, что Германию повалят, обсуждали разделение сфер влияния в Европе и мире.
Путин хочет стимулировать еще одну такую Ялту и четко заявить там свои требования по территориям, которые он считает пророссийскими,
– подчеркнул Шлосберг.
Он пояснил, что речь идет о тех территориях, на которые влияние России якобы должно быть определяющим, и внешний мир в его понимании не должен вмешиваться в дела государств, находящихся под контролем государства-агрессора.
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Шлосберг: Путин хочет воссоздать разделение мира
Нынешняя ситуация, по мнению оппозиционного политика, похожа на ту, которая была в послевоенный период, когда мир разделился на 2 лагеря:
- условно капиталистический;
- условно социалистический.
Линия разграничения в целом пошла по Европе, когда были страны, которые находились под контролем Советского Союза, и страны под контролем условно Запада.
"Путин хочет воссоздать это разделение мира и получить подтверждение готовности Запада отдать под влияние России государства. Это своеобразный геополитический шантаж – требования определить фактическое влияние России на постсоветских территориях", – добавил Шлосберг.
Стягивание Россией оружия в Украину: что известно
- По информации СМИ, государство-оккупант активно продолжает стягивать войска к нашим границам.
- Делегация Конгресса США поговорила с Киевом из-за военного наращивания. В Госдепе рекомендуют ограничить поездки в Украину.
- Наблюдатели организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что вблизи линии фронта боевики размещают запрещенную технику.
- В то же время в Министерстве иностранных дел России убеждают, что Россия якобы не хочет войны.