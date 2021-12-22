Будь-які військові маневри сприймаються як частина загрози війни. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський опозиційний політик Лев Шлосберг.
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За його словами, наразі ситуація є доволі складною: більше політичною, ніж тільки мілітаристською. Це усвідомлена планова, добре підготовлена спроба Володимира Путіна досягнути перегляду геополітичних принципів світу.
Спроба повернути Ялту
Фактично це, на думку Шлосберга, спроба повернутися в Ялту – коли очільники великих держав вже розуміли, що Німеччину повалять, обговорювали поділ сфер впливу в Європі і світі.
Путін хоче стимулювати ще одну таку Ялту і чітко заявити там свої вимоги щодо територій, які він вважає проросійськими,
– наголосив Шлосберг.
Він пояснив, що мовиться про ті території, на які вплив Росії нібито має бути визначальним і зовнішній світ у його розумінні не повинен вмішуватися у справи держав, які перебувають під контролем держави-агресорки.
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Шлосберг: Путін хоче відтворити поділ світу
Нинішня ситуація, на думку опозиційного політика, схожа на ту, яка була у післявоєнний період, коли світ розділився на 2 табори:
- умовно капіталістичний;
- умовно соціалістичний.
Лінія розмежування загалом пішла Європою, коли були країни, які перебували під контролем Радянському Союзу і країни, під контролем умовно Заходу.
"Путін хоче відтворити цей поділ світу і отримати підтвердження готовності Заходу віддати під вплив Росії держави. Це своєрідний геополітичний шантаж – вимоги визначити фактичний вплив Росії на пострадянських територіях", – додав Шлосберг.
Стягування Росією зброї в Україну: що відомо
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- Делегація Конгресу США поговорила із Києвом через військове нарощення. У Держдепі рекомендують обмежити поїздки в Україну.
- Спостерігачі Організація з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що поблизу лінії фронту бойовики розміщують заборонену техніку.
- Водночас в міністерстві закордонних справ Росії переконують, що Росія нібито не хоче війни.