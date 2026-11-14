Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский назвал страны, которые могут оказаться под угрозой

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Как Путин хочет изменить границы Европы?

По словам главы государства, американская сторона поднимала вопрос о создании новой структуры безопасности после завершения войны. Речь идет о возможных изменениях в архитектуре безопасности мира, в частности Европы.

Зеленский считает такую дискуссию опасной, ведь Кремль может использовать ее для продвижения собственных требований и пересмотра расположения сил НАТО на континенте.

Обеспокоенность президента усилили заявления российского диктатора Владимира Путина о границах.

То, что Путин хочет изменить границы в Европе, – факт. Я уверен, что это входит в его концепцию пересмотра гарантий безопасности в Европе– заявил Зеленский.

Подобные инициативы могут привести к новым войнам или обострению уже существующих конфликтов. По его словам, он обсуждал эти риски с представителями стран Северной Европы и другими европейскими партнерами.

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Зеленский предположил, что в ходе обсуждения новой архитектуры безопасности Путин может поднять вопрос о Финляндии и Швеции. Также российский лидер может потребовать пересмотра присутствия американских военных в странах Балтии и затронуть вопрос о Венгрии.

Думаю, Путин будет говорить о Финляндии, Швеции. Уверен, он будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии– сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что решения относительно будущей безопасности Европы не могут приниматься с участием лишь отдельных государств. Если США действительно планируют обсуждать эту тему с Россией, к процессу должны быть привлечены все европейские страны, входящие в НАТО.

В то же время президент считает, что такие переговоры можно проводить только после завершения войны против Украины. Он предостерег от ситуации, когда будущая архитектура безопасности Европы будет обсуждаться раньше, чем прекращение боевых действий и предоставление Украине гарантий защиты.

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Напомним, российская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вы выдвинула требования, что касается сокращения военного присутствия НАТО в Европе и прекращения западной помощи Украине.

В частности, Москва хочет, чтобы Альянс отказался от дальнейшего расширения и прекратил военную деятельность в Украине, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Также Кремль требует вывести иностранные войска и военные базы из всех стран, вступивших в НАТО после 1997 года, что существенно сократило бы присутствие Альянса в Польше и странах Балтии.

Отдельно Россия настаивает на том, чтобы Франция и Великобритания отказались от возможности применять ядерное оружие для защиты других членов НАТО. Кроме того, Москва требует немедленно прекратить поставки Украине западного вооружения и военной техники. Взамен Кремль якобы готов согласиться на вступление Украины в Евросоюз, но при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике объединения.

Такие требования напоминают ультиматумы, которые Россия выдвигала в конце 2021 года, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Москва выдвигала подобные условия.