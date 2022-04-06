Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Бытует мнение, что Кремль так удерживает рубль, чтобы заставить Европу платить за газ в их валюте, чтобы курс был благоприятен для страны-агрессора. Однако Фурса подчеркнул, что это полный бред. Как он пояснил, все контракты предусмотрены в евро или долларах.

Однако он (Путин – 24 канал) пытается удержать курс для того, чтобы показывать условную стабильность,

- пояснил инвестиционный банкир.

Украина это уже проходила

Он напомнил, что мы это уже проходили в 2011 – 2012 годах, когда Янукович и Азаров держали гривну в пределах 8. На это бросали все ресурсы государства, потому что президент-беглец также хотел показывать, что "все стабильно".

"Сейчас, судя по всему, и Путин пытается показывать россиянам, что все стабильно, и экономический блок российского правительства пытается показать это Путину. Равно как и российские генералы отчитываются о "победах", – подчеркнул специалист.

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