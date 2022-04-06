На цьому наголосив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Існує думка, що Кремль так втримує рубль, аби змусити Європу платити за газ в їхній валюті, щоб курс був сприятливий для країни-агресорки. Однак Фурса наголосив, що це цілковита маячня. Як він пояснив, всі контракти передбачені у євро чи доларах.

Однак він (Путін – 24 канал) намагаються втримати курс для того, щоб показувати умовну стабільність,

– пояснив інвестиційний банкір.

Україна теж це вже проходила

Він нагадав, що ми це вже проходили у 2011 – 2012 роках, коли Янукович та Азаров тримали гривню у межах 8. На це кидали всі ресурси держави, бо президент-втікач також хотів показувати, що "все стабільно".

"Зараз, судячи з усього, і Путін намагається показувати росіянам, що все стабільно, і економічний блок російського уряду намагається показати це Путіну. Так само як і російські генерали звітують про "перемоги", – наголосив фахівець.

Більше дивіться у відео: Фурса про курс рубля