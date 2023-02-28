По данным аналитиков, такую риторику Путин начал в ответ на неудачи российских захватчиков на поле боя. Также враги хотят помешать поставке помощи Украине.

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Зачем Путин выдвигает ложные тезисы

Российские официальные лица продвигают информационную операцию, ошибочно представляющую войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования России,

– говорится в сообщении.

Аналитики вспоминают слова Владимира Путина в интервью 26 февраля, где он заявил, что якобы он не знает, сможет ли "такой этнос, как российский народ, выжить в том виде, в каком он существует сегодня", если Западу удастся "разрушить Россию и установить контроль над ее осколками.

Российский диктатор снова сыпал обвинения в сторону Запада и оправдывал приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Кроме того, с подобными тезисами начал выступать заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, обвинив Запад в разжигании нынешней ситуации в Украине со времен распада Советского Союза. Он также сказал, что якобы "спокойная мощь нашей великой страны и авторитет ее партнеров – залог сохранения будущего всего нашего мира".

Заявления Путина и Медведева являются частью информационной операции, представляющей войну в Украине как экзистенциально важную для дальнейшего выживания постсоветской России, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем на самом деле,

– считают аналитики.

В американском Институте изучения войны заявили также:

Путин надеется создать информационные условия, чтобы обвинить Украину и Запад в том, что они угрожают существованию России в ответ на российские военные неудачи и поддержку Западом украинских побед;

заявления российского диктатора призваны подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения по поводу нестабильности, которая последует после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад заставить Киев принять российские требования.

"сво" превратилась для России в длительную и мучительную войну

Аналитики отмечали, что перед началом и в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин полагался на небольшое количество военных мощностей и молниеносный захват нашего государства. Однако впоследствии ему понадобилась частичная мобилизация.

Неспособность российских войск продолжать наступление как на Северодонецк-Лисичанск, так и на Славянск отражала серьезные ограничения российской боевой мощи.

– написали в ISW.

Более того, аналитики заметили, что российские ветеранские сообщества, видимо, пришли к такому же выводу. Именно поэтому они призвали Путина и минобороны России немедленно объявить частичную мобилизацию. Подробнее об анализе ISW – читайте за ссылкой.