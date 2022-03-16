Получается обратный эффект. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Важно Количество погибших возросло: Кличко показал руины дома в Святошинском районе
Эти обстрелы гражданских домов...Он (Путин – 24 канал) хочет посеять панику. Паники нет, а есть еще большая ненависть,
– подчеркнул городской голова.
Кличко добавил, что это чувствуется.
Обстрел домов в Киеве
Российские оккупанты 15 марта обстреляли Святошинский район Киева. Пожары вспыхнули в двух многоэтажках. Погибли, к сожалению, четверо людей.
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