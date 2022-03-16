Виходить зворотній ефект. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Важливо Кількість загиблих зросла: Кличко показав руїни будинку у Святошинському районі

Оці обстріли цивільних будинків...Він (Путін – 24 канал) хоче посіяти паніку. Паніки нема, а є ще більша ненависть,
– наголосив міський голова.

Кличко додав, що це відчувається.

Обстріл будинків у Києві

Російські окупанти 15 березня обстріляли Святошинський район Києва. Пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках. Загинули, на жаль, четверо людей.

До теми – окупанти обстріляли багатоповерхівки у Києві: