Виходить зворотній ефект. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Важливо Кількість загиблих зросла: Кличко показав руїни будинку у Святошинському районі
Оці обстріли цивільних будинків...Він (Путін – 24 канал) хоче посіяти паніку. Паніки нема, а є ще більша ненависть,
– наголосив міський голова.
Кличко додав, що це відчувається.
Обстріл будинків у Києві
Російські окупанти 15 березня обстріляли Святошинський район Києва. Пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках. Загинули, на жаль, четверо людей.
До теми – окупанти обстріляли багатоповерхівки у Києві: