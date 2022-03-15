Кличко наголосив, що весь світ має бачити, що відбувається в Україні. Росія намагається знищити державу. Країна-окупантка вбиває українців та руйнує українські міста.
Зауважте Пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі локалізували: врятовано 46 людей
Це – будинок у Святошинському районі столиці. Точніше, те – що від нього залишилося після влучення снаряду,
– заявив Кличко.
Він повідомив, що рятувальники гасили пожежу від раннього ранку.
Кличко показав наслідки руйнувань у Святошинському районі: дивіться відео
Російські окупанти 15 березня обстріляли Святошинський район Києва. Пожежі спалахнули у двох багатоповерхівках.
У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівки – дивіться відео: