Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что так называемое "перемирие" Путина не является частью договоренностей, в которых участвуют Украина, США и Россия. Это односторонняя инициатива кремлевского диктатора, которую наше государство публично не поддержало.

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Удары по территории России

Ярослав Божко отметил, что президент Владимир Зеленский, отвечая на предложение Путина, подчеркнул, что Россия имела реальную возможность получить 30-дневное перемирие. Этого времени бы хватило, чтобы провести не только один парад на 9 мая, но и гораздо больше.

Украина имеет возможность ударить не только там (в Москве – 24 Канал). Если Россия будет проводить парад, осознавая, что наше государство не соглашалось на "перемирие", то это будет означать, что Кремль будет вынужден стягивать на охрану этих торжественных мероприятий огромное количество средств ПВО,

– сказал он.

Это означает, что большая часть других участков могут оказаться открытыми для украинских ударов. Силы обороны могут выбрать значительно более интересные объекты, чем парад. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, складах с оружием или позициях артиллерии.

Нет смысла, чтобы Украина соглашалась на трехдневное "перемирие". Все потому, что ранее прозвучало предложение о 30-дневном, которое всячески поддерживали в США.

Если Россия не демонстрирует готовности к большому перемирию, то зачем ей маленькое? Это же бессмыслица,

– добавил Ярослав Божко.

К слову, Институт изучения войны сообщил, что Россия готовит информационную почву для безосновательных обвинений Украины в срыве объявленного перемирия с 8 по 11 мая. Кремль уже ранее использовал подобную тактику, сочетая односторонние инициативы с фальшивыми упреками для достижения преимущества.