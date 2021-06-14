Украинские болельщики спели легендарный хит в общественном транспорте Амстердама. Пассажирам мелодия понравилась и они решили подпеть.

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На видео видно, как другие пассажиры снимают украинцев на камеры телефонов. Болельщики сборной Нидерландов активно подпевали и пританцовывали вместе с украинцами. Вскоре уже весь вагон пел "Путин – ху*ло".

Украинцы и нидерландцы поют "Путин – ху*ло": видео 18+

Главное о матче Нидерланды – Украина

13 июня сборная Украины вышла на поле со сборной Нидерландов.

Первый тайм завершился ничьей, а второй – сразу 5 голами. За Нидерланды отличились Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Нидерландов.

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