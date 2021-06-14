Українські вболівальники заспівали легендарний хіт у громадському транспорті Амстердама. Пасажирам мелодія сподобалася і вони вирішили підспівати.

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На відео видно, як інші пасажири знімають українців на камери телефонів. Уболівальники збірної Нідерландів активно підспівували та пританцьовували разом з українцями. Незабаром вже весь вагон співав "Путін – ху*ло".

Українці та нідерландці співають "Путін – ху*ло": відео 18+

Головне про матч Нідерланди – Україна

13 червня збірна України вийшла на поле зі збірною Нідерландів.

Перший тайм завершився нічиєю, а другий – одразу 5 голами. За Нідерланди відзначилися Джорджиніо Вейналдум, Ваот Вегхорст та Дензел Дюмфрис. За збірну Україну забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Матч завершився з рахуном 3:2 на користь Нідерландів.

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